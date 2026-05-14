A Palermo si sta svolgendo il Sicilia Winner 2026, una manifestazione dedicata ai cani che vede circa 1.400 esemplari partecipare alla gara presso i giardini della Favorita. Nei primi due giorni, si terranno le competizioni tra diverse razze, con i partecipanti che si sfideranno sui ring d’onore. Durante l’evento, sono previste anche dimostrazioni delle unità cinofile delle forze dell’ordine, che mostreranno le loro capacità operative in varie prove sul campo.

? Domande chiave Quali razze specifiche protagonisteranno i ring d'onore nei primi due giorni?. Come si svolgeranno le dimostrazioni delle unità cinofile delle Forze dell'ordine?. Chi comporrà la giuria internazionale incaricata di scegliere il vincitore assoluto?. Quali attività oltre alle gare attenderanno i visitatori alla Favorita?.? In Breve Programma dal 15 maggio a Enna al 17 maggio a Palermo.. Partecipazione di 120 razze diverse con giudici da Italia, Ungheria, Polonia, Armenia e Serbia.. Competizioni di Agility e dimostrazioni delle Forze dell'ordine nel Parco della Favorita.. Sinergia tra Kennel Club Palermo e delegazioni provinciali di Caltanissetta ed Enna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, il Sicilia Winner 2026: 1400 cani in gara alla Favorita

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