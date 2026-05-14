Ostia sigilli anche anche allo stabilimento Bagni Vittoria

Nella mattinata del 14 maggio, la polizia locale ha messo sotto sequestro lo stabilimento balneare Bagni Vittoria a Ostia. La struttura, che l’amministrazione capitolina aveva messo a bando nel 2025, è stata sigillata durante un intervento sul posto. Non sono stati resi noti dettagli sul motivo del sequestro o sulle eventuali irregolarità riscontrate. La vicenda si aggiunge ad altre recenti operazioni di controllo e sequestro di stabilimenti balneari nella zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui