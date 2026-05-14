Ostia sigilli anche anche allo stabilimento Bagni Vittoria
Nella mattinata del 14 maggio, la polizia locale ha messo sotto sequestro lo stabilimento balneare Bagni Vittoria a Ostia. La struttura, che l’amministrazione capitolina aveva messo a bando nel 2025, è stata sigillata durante un intervento sul posto. Non sono stati resi noti dettagli sul motivo del sequestro o sulle eventuali irregolarità riscontrate. La vicenda si aggiunge ad altre recenti operazioni di controllo e sequestro di stabilimenti balneari nella zona.
Anche allo stabilimento balneare Bagni Vittoria sono arrivati i sigilli. Nella mattinata del 14 maggio, la polizia locale è intervenuta ponendo sotto sequestro la struttura che, l’amministrazione capitolina, aveva messo a bando nel 2025.Il ritardo nella firma delle concessioniQuattro giorni dopo. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Ostia, riapre 'La Spiaggia di Bettina': via i sigilli allo stabilimento
Ostia, sigilli a una parte dello stabilimento Capanno. I gestori: ”Siamo regolarmente aperti”(Adnkronos) – Una parte dello stabilimento Capanno Beach Club di Ostia è stato sequestrato dalla polizia di Roma Capitale e dalla Gdf.
Ostia, chiuso lo stabilimento Bagni Vittoria: senza titolari né concessionePer lo storico lido, noto anche per le terme interne, l'anno scorso il bando andò deserto: show di protesta dell'attore Enzo Salvi davanti alla struttura ... roma.corriere.it
Spiagge, sigilli anche allo storico ‘Vittoria’. La protesta di Enzo Salvi: State rovinando OstiaQuesta mattina, gli agenti della Polizia Locale e della Guardia Costiera hanno apposto i sigilli allo storico stabilimento Bagni Vittoria ... dire.it