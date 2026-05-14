Orso M49 | gli animalisti che non lo dimenticano tappezzano stazioni e un treno per lui

Gli animalisti di Centopercentoanimalisti hanno organizzato una serie di azioni di protesta nelle stazioni della regione Veneto, con lo scopo di attirare l'attenzione sull'orso M49. Dopo aver già compiuto raid al Casteller e aver partecipato a eventi al Lago d’Orta, i militanti si sono concentrati su alcune stazioni ferroviarie, tappezzandole con manifesti e striscioni dedicati all’orso, che considerano simbolo di ingiustizia. Le azioni sono avvenute nel pomeriggio di mercoledì 13 maggio.

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Dopo i raid al Casteller e dopo i fatti del Lago d’Orta, i militanti di Centopercentoanimalisti sono tornati in azione nel pomeriggio di ieri, mercoledì 13 maggio, andando all’attacco di quella che loro definiscono “vergogna trentina” lungo alcune stazioni del Veneto. Nello specifico, stazioni. 🔗 Leggi su Trentotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Orso M49, gli animalisti preparano un nuovo presidio al Casteller: "Aspettiamo anche Fugatti"Partita la mobilitazione in vista del prossimo 28 marzo davanti alla struttura in cui è rinchiuso l'orso soprannominato Papillon. La provincia di Trento continua la sua guerra contro gli #orsi. L’ #orso #M49, che non ha mai fatto male a nessuno, è stato chiuso nel #Casteller, una prigione: l'on. @mvbrambilla, insieme a tanti #animalisti, si sta battendo per liberarlo! x.com Gli animalisti (quattro) tornano al Casteller per chiedere la liberazione di M49Centopercentoanimalisti torna al Casteller. A meno di una settimana dalla performance organizzata martedì 21 aprile gli attivisti sono tornati davanti ai cancelli del centro faunistico con fumogeni e ... rainews.it I 5 Stelle al Casteller: L'orso M49 sta bene, ma rinchiudere questi animali è sbagliatoEntrano nel centro l'eurodeputato Gaetano Pedullà e la senatrice Gisella Naturale. Secondo i pentastellati la Provincia di Trento non fa abbastanza in comunicazione e prevenzione degli incidenti M49 ... rainews.it