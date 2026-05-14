In un video pubblicato sulla piattaforma X, il giornalista Franco Ordine ha commentato la situazione attuale del Milan, soffermandosi sui problemi legati alla gestione societaria e alle difficoltà che la squadra sta affrontando. Ha analizzato le dinamiche interne e le decisioni recenti che hanno coinvolto il club, evidenziando come alcune scelte possano aver peggiorato la condizione generale della squadra. Il suo intervento si concentra sulle sfide che il club sta vivendo in questo periodo.

"Non avevo mai visto in vita mia una squadra come il Milan, capace di rovinarsi la vita con un accanimento contro sé stessa che non ha eguali". Non usa mezzi termini il giornalista Franco Ordine che si sfoga in un video sul proprio account X. Il giornalista continua: "Prima fanno uscire le voci di un nuovo direttore sportivo, di un nuovo allenatore. A gennaio non prendono quello di cui aveva bisogno Allegri". Ricordiamo che a gennaio non è arrivata una prima punta importante per il 3-5-2 e un difensore centrale d'esperienza che avrebbe potuto aiutare molto Massimiliano Allegri. Ordine continua: "Poi interviene Ibra in polemica contro l'allenatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ordine: “Milan, capace di rovinarsi la vita con un accanimento contro sé stesso”

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