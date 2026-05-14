Openda Juventus a fine corsa | diversi sondaggi da Premier League e Championship c’è un club in pole position

Da juventusnews24.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attaccante belga, ormai ai margini del progetto tecnico, ha concluso un’annata difficile e sembra essere vicino a cambiare squadra. Diversi sondaggi provenienti dalla Premier League e dalla Championship indicano un crescente interesse nei suoi confronti. Tra i club coinvolti, uno si trova in posizione di vantaggio per assicurarsi il giocatore. La società sta valutando le prossime mosse, mentre il Leeds United si prepara a presentare un’offerta ufficiale.

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di Luca Fioretti Openda Juventus: l’attaccante belga è ormai ai margini del progetto tecnico dopo un’annata deludente, il Leeds United prepara l’offerta. Lois Openda  rappresenta oggi una delle spine più dolorose per il mercato estivo della Juve. L’obbligo di riscatto concordato con il Lipsia ha legato i  bianconeri  a un profilo che ha deluso profondamente le aspettative iniziali. In  Serie A, il  centravanti belga  ha messo a referto appena  2  gol in  34  presenze, faticando a trovare spazio e non avendo mai un’incidenza reale sul  campo. Ora, la società cerca attivamente una via d’uscita per  alleggerire il monte ingaggi  e recuperare almeno una parte dell’investimento totale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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