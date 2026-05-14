Openda Juventus a fine corsa | diversi sondaggi da Premier League e Championship c’è un club in pole position

L’attaccante belga, ormai ai margini del progetto tecnico, ha concluso un’annata difficile e sembra essere vicino a cambiare squadra. Diversi sondaggi provenienti dalla Premier League e dalla Championship indicano un crescente interesse nei suoi confronti. Tra i club coinvolti, uno si trova in posizione di vantaggio per assicurarsi il giocatore. La società sta valutando le prossime mosse, mentre il Leeds United si prepara a presentare un’offerta ufficiale.

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