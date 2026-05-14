Openda Juventus a fine corsa | diversi sondaggi da Premier League e Championship c’è un club in pole position
L’attaccante belga, ormai ai margini del progetto tecnico, ha concluso un’annata difficile e sembra essere vicino a cambiare squadra. Diversi sondaggi provenienti dalla Premier League e dalla Championship indicano un crescente interesse nei suoi confronti. Tra i club coinvolti, uno si trova in posizione di vantaggio per assicurarsi il giocatore. La società sta valutando le prossime mosse, mentre il Leeds United si prepara a presentare un’offerta ufficiale.
di Luca Fioretti Openda Juventus: l’attaccante belga è ormai ai margini del progetto tecnico dopo un’annata deludente, il Leeds United prepara l’offerta. Lois Openda rappresenta oggi una delle spine più dolorose per il mercato estivo della Juve. L’obbligo di riscatto concordato con il Lipsia ha legato i bianconeri a un profilo che ha deluso profondamente le aspettative iniziali. In Serie A, il centravanti belga ha messo a referto appena 2 gol in 34 presenze, faticando a trovare spazio e non avendo mai un’incidenza reale sul campo. Ora, la società cerca attivamente una via d’uscita per alleggerire il monte ingaggi e recuperare almeno una parte dell’investimento totale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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