OPEC | stime petrolio al ribasso per il 2026 ma balzo nel 2027
L'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio ha rivisto al ribasso le previsioni sulla domanda di petrolio per il 2026, mentre per il 2027 si aspetta un aumento significativo. La domanda dovrebbe riprendere nel 2027, anche se i dettagli sui fattori che la influenzeranno non sono stati ancora definiti. La revisione delle stime potrebbe avere ripercussioni sui prezzi del greggio nei mesi a venire, considerando il rallentamento previsto nel 2026.
? Punti chiave Cosa spingerà la domanda petrolifera a rimbalzare nel 2027?. Come influirà il rallentamento del 2026 sui prezzi del greggio?. Perché l'OPEC ha tagliato le stime di consumo per il prossimo anno?. Quali fattori determineranno la differenza di intensità tra i due anni?.? In Breve Domanda 2026 cala di 200 mila barili rispetto alle stime di aprile.. Crescita prevista per il 2026 fissata a 1,2 milioni di barili al giorno.. Previsione 2027 alzata a 1,5 milioni di barili al giorno su base annua.. Differenza di 300 mila barili al giorno tra i due anni analizzati..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025).🔗 Leggi su Ameve.eu
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