La famiglia coinvolta nel caso dell'omicidio Cappai ha espresso il proprio disappunto riguardo agli anni di difficoltà affrontati, sottolineando come sia stato complicato capire i meccanismi dei processi giudiziari che riguardano i minori. La loro testimonianza si concentra sulla sensazione di essere stati esclusi dalle procedure e sui benefici che, a loro avviso, vengono concessi senza possibilità di partecipare attivamente.

"Ci hanno accompagnati anni terribili. È stato difficilissimo comprendere i meccanismi dei processi ai minori, con tutti i benefici che assicurano senza nemmeno avere la possibilità di partecipare. Oggi però non siamo più disponibili ad accettare che a un sistema oramai inadeguato ai tempi si aggiungano il silenzio e le omissioni di chi doveva aiutare la Corte a decidere. Chiedo solo che la voce di Fabio e della nostra famiglia venga ascoltata". A parlare è la sorella di Fabio Cappai, il ragazzo aggredito, accoltellato e ucciso a 23 anni da un sedicenne a Castel Del Rio vicino ai campi sportivi del paese, nella notte tra il 15 e il 16 luglio 2022.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Omicidio Cappai, la famiglia insorge: "Anni terribili, ora dovete ascoltarci"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

San Benedetto, in trappola nella vasca idromassaggio. Matteo, 12 anni, morto dopo 4 giorni di agonia. Ora si procede per omicidio colposo ?La famiglia dona gli organiSAN BENEDETTO - Ha lottato per 4 interminabili giorni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Infermi di Rimini, ma alla fine, il piccolo cuore di...

Famiglia nel bosco, la perizia psichiatrica: “Incapacità genitoriale. No al ricongiungimento coi figli”. La Lega insorge: “Violenza istituzionale”L’Aquila, 28 aprile 2026 – “Inadeguate capacità genitoriali” che “avrebbero inciso sullo sviluppo neuropsicologico dei bambini, determinandone una...