Omicidi delle escort chiesto l' ergastolo per Vasile Frumuzache

Stamattina la procura di Firenze ha richiesto l’ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi nei confronti di un uomo di 32 anni, ex guardia giurata di origini rumene, accusato di aver ucciso due donne, entrambe di nazionalità rumena, che lavoravano come escort. Il procedimento si svolge davanti alla Corte d’Assise. La notizia si inserisce in un’indagine riguardante due omicidi avvenuti recentemente. La discussione si concentra sulle accuse e sulle prove raccolte contro l’imputato.

Ergastolo con isolamento diurno per 18 mesi. È questa la richiesta avanzata stamani dalla procura di Firenze nel processo davanti alla Corte d’Assise a carico di Vasile Frumuzache, 32enne ex guardia giurata di origine rumena accusato di aver ucciso le connazionali Denisa Adas Paun, 30 anni, e Ana. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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