Oltre la vulnerabilità Giovani benessere e pratiche di inclusione convegno in memoria di Pierandrea Longo

LECCE – “Oltre la vulnerabilità. Giovani, benessere e pratiche di inclusione” è il titolo del convegno in programma a Lecce domani, venerdì 15 maggio alle 9.30, nell’Aula 7 del complesso Studium 2000. Organizzata dall’associazione Il Sorriso di Pierandrea nell’ambito della quarta edizione del. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Oltre la vulnerabilità, a Lecce un convegno su giovani, benessere e inclusioneVenerdì 15 maggio l'Associazione Il Sorriso di Pierandrea e Unisalento si incontrano allo Studium 2000 per discutere di disagio giovanile e nuove pratiche sociali. leccenews24.it