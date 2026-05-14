OH Leuven-Anversa venerdì 15 maggio 2026 ore 20 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 20:45 si terrà il match tra OH Leuven e Anversa, due squadre che hanno già concluso la loro partecipazione alla stagione di Jupiler League. La partita rappresenta l’ultimo impegno di campionato per entrambe le compagini, che si sfideranno in un incontro che chiude ufficialmente le attività di questa edizione del torneo. Le formazioni sono state comunicate e si conoscono le quote e i pronostici relativi alla sfida.

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Manca poco alla fine della Jupiler League belga e l’anticipo tra OH Leuven e Anversa vede di fronte due squadre che hanno concluso il loro campionato anzitempo. Il gruppo che si gioca un posto in Conference League vede intanto i ragazzi di Mazzù ormai lontani da tutto, già felici di aver raggiunto questo traguardo confermando la posizione dello scorso anno. Il Big Old dal canto. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - OH Leuven-Anversa (venerdì 15 maggio 2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento OH Leuven-Anversa (venerdì 15 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiManca poco alla fine della Jupiler League belga e l’anticipo tra OH Leuven e Anversa vede di fronte due squadre che hanno concluso il loro campionato... OH Leuven-Anversa (venerdì 15 maggio 2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici ift.tt/N7Rvk1j #scommesse #pronostici x.com Cosa mi perderebbe se saltassi di nuovo Anversa? reddit