La settimana prevista per l'inizio dei lavori al nuovo stadio di Arezzo subirà un ritardo. L’amministrazione sta valutando le possibilità di spostare il campo, a causa di tempi ristretti e di alcune problematiche logistiche. La data di avvio rimane incerta e ancora da definire, mentre le ruspe non si sono ancora messe in movimento. La situazione è in fase di valutazione e non ci sono ancora comunicazioni ufficiali definitive.

Arezzo,, 14 maggio 2026 – In molti avevano segnato questa come la settimana nella quale sarebbero dovuti partire i lavori allo stadio ed invece il cantiere e le ruspe slitteranno ancora un po’. Il motivo lo spiega direttamente il presidente Manzo. “Ci siamo presi qualche giorno in più di tempo per capire con l’architetto Fayer e gli altri professionisti se abbiamo i tempi tecnici per iniziare dallo spostamento del terreno di gioco come pensavamo in un primo momento, oppure se questi non ci fossero e quindi non facessimo in tempo a sistemare il campo entro l’inizio della nuova stagione, dovremo cominciare dalla demolizione della maratona. I tecnici stanno studiando ogni minimo dettaglio perché non possiamo permetterci di non essere pronti quando avremo gli impegni ufficiali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo stadio di Arezzo, rischio slittamento. Manzo: “Spostamento del campo e tempi stretti, stiamo valutando”

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Nuovo stadio di Arezzo, arriva l’ok del Consiglio Comunale

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