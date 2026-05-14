Nuovo scontro al Grande Fratello un gieffino sotto accusa il motivo

Da 361magazine.com 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo episodio di tensione si è verificato all’interno del reality show, quando Antonella Elia ha accusato Renato di essere entrato in confidenza con Lucia. La discussione ha portato a un confronto acceso tra i concorrenti, coinvolgendo anche Raimondo, che ha preso parte alla conversazione. La scena si è svolta nel corso di una puntata, con le parti che si sono scambiate parole animate in presenza degli altri partecipanti. La vicenda ha catturato l’attenzione dei telespettatori e degli altri concorrenti.

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Nuovo scontro al Grande Fratello, Antonella Elia accusa Renato di essersi avvicinato a Lucia, scoppia una discussione che coinvolge anche Raimondo. Al Grande Fratello nelle ultime ore è scoppiata una nuova discussione tra gli inquilini. Antonella Elia ha accusato Renato Biancardi di essersi avvicinato principalmente a Lucia Ilardo solo perché é stata eletta come finalista di questa nuova edizione. Durante il battibecco é intervenuto anche Raimondo Todaro che ha deciso di schierarsi dalla parte di Renato e di difenderlo. Leggi anche  Pablo Trincia ospita Stefano Nazzi: viaggio nei grandi casi della cronaca italiana La Elia ha dichiarato: “Ormai lui e Lucia sono fidanzati quindi devono essere lasciati in disparte a farsi le confidenze d’amore. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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