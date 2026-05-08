Un’ex concorrente del Grande Fratello è stata coinvolta in un episodio di polemica online, dopo che un utente ha sollevato dubbi sulla sua condotta. La discussione si è concentrata sul suo rapporto con il fidanzato, accusandola di lasciarlo spesso solo. La donna ha deciso di rispondere pubblicamente, ribadendo la sua versione dei fatti e chiarendo alcuni aspetti della vicenda. La vicenda ha suscitato l’attenzione dei media e dei follower.

I protagonisti usciti dal Grande Fratello continuano a tenere alta l'attenzione medica. In queste ore, un'ex gieffina è tornata prepotentemente alla ribalta per un attacco da parte di un utente. Chiara Cainelli ha pubblicato il commento di un hater, che l'ha accusata di lasciare troppo da solo Alfonso D'apice, il fidanzato conosciuto all'interno della Casa più spiata d'Italia nel 2024. Di qui, è arrivata la risposta della trentina, che ha dichiarato senza tanti giri di parole: "Messaggio scritto da una signora, fatevi voi un’idea! Io voglio tranquillizzare la signora dicendole che fortunatamente il mio fidanzato sa allacciarsi le scarpe da solo e farsi un piatto di pasta.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello, ex gieffina sotto accusa: “Lasci troppo solo il fidanzato”, parla lei

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