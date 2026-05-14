Negli ultimi tempi si sono intensificati i dibattiti riguardo alle politiche di intervento sui minorenni coinvolti in attività criminali. Sono state proposte nuove sanzioni penali che potrebbero aumentare le pene previste per i giovani sotto i 18 anni. Nel frattempo, lo Stato sta investendo in nuove strutture detentive invece di dedicare risorse alla prevenzione e ai centri sociali. La carenza di questi spazi di aggregazione viene spesso collegata all’aumento di casi di criminalità organizzata tra i giovani.

? Punti chiave Perché lo Stato investe in nuove carceri invece che nella prevenzione?. Come influisce la mancanza di centri sociali sulla criminalità organizzata?. Quali sono le vere cause delle recenti rivolte nei penitenziari minorili?. Chi gestirà il vuoto educativo lasciato dalla precarietà dei bandi pubblici?.? In Breve Nuovi istituti penali previsti a Rovigo, L'Aquila, Santa Maria Capua Vetere e Lecce.. Rivolte recenti registrate a L'Aquila, Rovigo, Bologna e Torino negli ultimi due mesi.. Roberto Saviano evidenzia il rischio criminalità nelle periferie prive di centri di aggregazione.. Enrico Sbriglia segnala saturazione celle e criticità gestionali nel Dipartimento amministrazione penitenziaria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovi penali per minorenni: il rischio di scegliere i muri alla prevenzione

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