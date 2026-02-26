Tiroide a rischio | a Golfo Aranci guida alla prevenzione

Golfo Aranci si prepara a ospitare un evento cruciale per la salute pubblica: sabato 28 febbraio, alle 17:00, nella sala consiliare del municipio, si terrà un incontro pubblico dedicato alla prevenzione del tumore della tiroide. L’iniziativa, promossa dal comune di Golfo Aranci insieme all’associazione Sole onlus, mira a sensibilizzare la cittadinanza su una patologia in crescita, fornendo strumenti concreti per riconoscere i segnali precoci. L’ingresso è e l’appuntamento rappresenta un’opportunità unica per acquisire informazioni fondamentali. Durante l’incontro, gli specialisti illustreranno una campagna diagnostica che include visita clinica ed ecocolordoppler, esame essenziale per valutare la struttura e la vascolarizzazione della ghiandola tiroidea. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Prevenzione oncologica e tumori della tiroide, visite gratuite a Livorno con la fondazione Ant

Tumore del testicolo: guida alla prevenzione, diagnosi e curaLa recente notizia dell’operazione subita dal giocatore di volley Galassi, che a 28 anni è stato operato per un tumore a un testicolo, ha riacceso i...

Temi più discussi: Ipotiroidismo, possibile impatto sul rischio renale. La nuova metanalisi; Menopausa: esami da fare fra i 40 e i 60 anni; Tiroidectomia nell'anziano: aumentano le complicanze rispetto ai pazienti più giovani; Importazioni di pomodoro dall’Egitto: l’allarme dell’immunologo sui rischi sanitari.

Contaminanti ambientali e danni tiroide: adolescenti i più a rischioNuove ricerche suggeriscono che adolescenti e giovani adulti siano particolarmente vulnerabili agli effetti provocati da tre comuni contaminanti ambientali: perclorato, tiocianato e nitrato. Lo studio ... quotidianosanita.it

Cancro alla tiroide: rischio più che raddoppiato per chi lavora con disinfettantiI lavoratori che sono a contatto con sostanze chimiche come disinfettanti, deodoranti e sterilizzanti, hanno un rischio del 65% più elevato di soffrire di cancro della tiroide, mentre i pesticidi ... quotidianosanita.it

Tumore della tiroide, incontro pubblico a Golfo Aranci con l’Associazione Sole Olbia 23 febbraio 2026 – Un focus di informazione e sensibilizzazione su una patologia oncologica sempre più diffusa. Sabato 28 febbraio alle ore 17 nella sala consiliare del com - facebook.com facebook