Nuova Peugeot 2008 2027 | tutte le info sul nuovo modello

La prossima Peugeot 2008, prevista per il 2027, si prepara a essere molto diversa dall’attuale versione. Sebbene non siano stati ancora rilasciati dettagli ufficiali, si conoscono alcune indiscrezioni provenienti dal settore automobilistico e da fonti industriali. La nuova vettura sarà basata su piattaforme del gruppo Stellantis e si pensa che possa presentare aggiornamenti significativi rispetto al modello attuale, anche grazie ai concept recenti mostrati dalla casa francese.

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La futura Peugeot 2008 sarà probabilmente molto diversa dall’attuale modello. Peugeot non ha ancora mostrato versioni ufficiali, ma tra indiscrezioni industriali, piattaforme Stellantis e concept recenti, il quadro sta diventando abbastanza chiaro. Cosa dovrebbe cambiare. Design più futuristico. La nuova 2008 dovrebbe avvicinarsi allo stile delle recenti Peugeot 3008 e Peugeot 5008: frontale più verticale e “pulito”. fari sottili con firma luminosa a tre artigli. linea da SUV-coupé più aerodinamica. interni con nuova evoluzione dell’i-Cockpit. Molti render si ispirano al concept Polygon di Peugeot, che anticipa il linguaggio stilistico dei modelli 2027+. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Peugeot 2008 2027: tutte le info sul nuovo modello ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video NUOVA PEUGEOT 2008 Test Drive Sullo stesso argomento Nuova Smart Fortwo 2026: tutte le info sul nuovo modelloIl futuro della classica Smart Fortwo (il modello a due posti) avrà un punto di svolta a breve. Nuova Peugeot 2008 2027: tutte le info sul nuovo modelloPeugeot 2008 2027 su piattaforma STLA Small: elettrica oltre 500 km, design ispirato a 3008 e 5008, i-Cockpit evoluto. Vendite dal 2028. ilgiornaledigitale.it Nuova Peugeot 2008, svolta nel design: il SUV del Leone prepara un frontale tutto nuovoLa nuova Peugeot 2008 potrebbe adottare un frontale ispirato agli ultimi concept del Leone, mantenendo motori termici e ibridi accanto a una possibile versione elettrica ... clubalfa.it