Una nuova legge sulla caccia ha suscitato reazioni contrastanti tra le autorità e gli esperti del settore. Alcuni sostengono che rappresenti un passo indietro per la tutela della biodiversità, mentre altri evidenziano come potrebbe modificare gli equilibri degli ecosistemi alpini. La proposta prevede modifiche alle normative di tutela di alcune specie, come lo stambecco, e ha già acceso discussioni sulla possibilità di un intervento da parte della Commissione Europea, che potrebbe intervenire per bloccare alcune pratiche di caccia ai piccioni.

? Domande chiave Come influirà la caccia allo stambecco sugli equilibri delle Alpi?. Perché la Commissione Europea potrebbe bloccare la caccia ai piccioni?. Chi sono i responsabili politici dietro le nuove norme sulla fauna?. Quali rischi corre l'oca selvatica nelle lagune del Nord-Est?.? In Breve Emendamenti presentati dall'eurodeputata Bizzotto modificano la legge 15792 sulla caccia.. Nuove norme prevedono l'abbattimento di oca selvatica, stambecco e piccione.. La Commissione Europea segnala potenziale violazione direttiva uccelli per i piccioni.. Rischio calo demografico oche nelle lagune friulane e veneziane per caccia.. A Roma, il 13 maggio 2026, la Commissione del Senato ha dato il via libera agli emendamenti al disegno di legge 1552 che modificano la normativa sulla caccia, scatenando la protesta di Andrea Zanoni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuova legge caccia: Zanoni: ‘È un ritorno alla barbarie per la natura

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