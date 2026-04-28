È stata diffusa la prima foto ufficiale del restyling che riguarda il modello Jeep Avenger, previsto per il 2026. Tuttavia, si tratta in realtà di un facelift del model year 2027, con la presentazione che dovrebbe avvenire tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027. L’arrivo nelle concessionarie è programmato per i primi mesi del 2027. Questa versione aggiornata porta alcune modifiche estetiche e tecniche rispetto al modello attuale.

Ad oggi, il “restyling 2026” della Jeep Avenger in realtà è il facelift del model year 2027: presentazione attesa tra fine 2026 e inizio 2027, con arrivo in concessionaria nei primi mesi del 2027. Quindi sì, nel 2026 si vedranno teaser e anteprime, ma la versione aggiornata sarà sostanzialmente la Avenger 2027. Cosa cambia davvero. Esterni: evoluzione soft, non rivoluzione. Tutte le fonti concordano: niente stravolgimenti. Le modifiche principali riguardano: nuovo frontale. reinterpretazione della classica grglia Jeep a 7 feritoie. firma luminosa anteriore aggiornata. fari con grafica interna nuova e più “squadrata”. paraurti anteriori e posteriori ridisegnati.🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Jeep Avenger 2026: prima foto ufficiale del restyling?

NUOVA JEEP AVENGER 2026 SVELATA Questo SUV Cambierà Tutto!

Notizie correlate

Nuova Jeep Avenger 2026: come sarà il restyling e quando arriva?Il restyling della Jeep Avenger è già abbastanza chiaro nelle linee generali: sarà un aggiornamento “soft”, non una rivoluzione.

Nuova Audi A2 e-tron 2026: la prima foto ufficialeTraduzione e sintesi del comunicato Audi Audi ha annunciato l’arrivo di una nuova famiglia di modelli elettrici compatti, guidata dalla A2 e-tron,...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Jeep Avenger 2027: le prime foto ufficiali del nuovo frontale | Quattroruote.it; La prima foto ufficiale della nuova Jeep Avenger; Jeep Avenger, nel 2027 il restyling. Ecco come cambia; Jeep Avenger 2026: nuova griglia a sette feritoie, design, caratteristiche e novità del SUV compatto.

Jeep Avenger 2027, ecco le prime foto ufficiali del nuovo frontaleJeep ha diffuso il teaser dell’Avenger che anticipa l’elemento cardine del restyling: la nuova griglia frontale illuminata a sette feritoie. La piccola di Casa Jeep, la SUV più venduta in Italia nonch ... quattroruote.it

Jeep Avenger 2027: restyling con nuova griglia LED, anteprima e novitàJeep Avenger si aggiorna con restyling e nuova griglia LED a sette feritoie. Ecco l’anteprima del SUV e le principali novità attese nel 2027. newsauto.it

Su Jeep Avenger una nuova griglia a sette feritoie #jeep #avenger #griglia x.com

Nuova Jeep® Avenger Black Edition. Porta in città un carattere ancora più deciso: dettagli in nero esclusivo, cerchi in lega da 17”, vetri posteriori oscurati e finiture dedicate per un look urbano ed elegante. All’interno, ogni viaggio diventa più smart e confortevo - facebook.com facebook