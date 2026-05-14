Nuova grandinata sul Comasco | resta alta l’allerta maltempo

Nella provincia di Como, il maltempo si mantiene intenso e ha provocato una nuova grandinata nella mattinata di oggi, 14 maggio 2026. Diverse zone della provincia sono state interessate dagli accumuli di ghiaccio e dai danni causati dalla caduta di grandine. L’evento si aggiunge alle precipitazioni e alle condizioni meteorologiche avverse che hanno interessato la regione negli ultimi giorni, mantenendo alta l’allerta per il territorio. Nessuna informazione sulle eventuali conseguenze o interventi in corso.

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Il maltempo continua a interessare la provincia di Como e nella tarda mattinata di oggi, 14 maggio 2026, una nuova grandinata ha colpito diverse aree del Comasco.Intorno alle 12.30 un intenso temporale si è abbattuto soprattutto sul Canturino, dove in alcuni punti si sono registrati rovesci. 🔗 Leggi su Quicomo.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Continua il maltempo sul Friuli: allerta per l'alta marea Un'auto è rimasta bloccata a Lurago d'Erba durante la forte grandinata che si è abbattuta sul comasco nel corso del pomeriggio di mercoledì 6 maggio. Su queste zone si è formata una supercella temporalesca che ha scaricato grossi quantitativi d'acqua e gra x.com Temporali attraversano la Lombardia: danni per la grandine e allerta in aumentoGrandinate e temporali in Lombardia: maltempo intenso, raffiche di vento e rischio di nuovi nubifragi nelle prossime ore. notizie.it Grandine, allagamenti, tombini saltati. Disagi nel Comasco per il maltempoAllagamenti, tombini saltati, alberi caduti e intere zone flagellate dalla grandine. Come previsto, il maltempo ha colpito nel pomeriggio di oggi la provincia di Como. espansionetv.it