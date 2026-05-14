Continua il maltempo sul Friuli | allerta per l' alta marea

Il maltempo persiste nel Friuli Venezia Giulia, con un’area di perturbazione proveniente da ovest che porta aria umida nella regione. Le correnti in quota provenienti da sud-ovest si stanno intensificando, mentre sul mare si è rafforzato lo Scirocco. Nelle prossime ore, si prevede che il vento potrebbe aumentare di intensità e raggiungere anche la zona costiera, contribuendo a un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche. È stata emessa un’allerta per l’alta marea.

Il maltempo continua a interessare il Friuli Venezia Giulia. Una perturbazione in arrivo da ovest sta richiamando aria umida: in quota soffiano correnti da sud-ovest, mentre sul mare si è rinforzato lo Scirocco, che nelle prossime ore potrebbe spingersi fino alla costa. Entro sera sono attesi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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