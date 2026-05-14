Continua il maltempo sul Friuli | allerta per l' alta marea
Il maltempo persiste nel Friuli Venezia Giulia, con un’area di perturbazione proveniente da ovest che porta aria umida nella regione. Le correnti in quota provenienti da sud-ovest si stanno intensificando, mentre sul mare si è rafforzato lo Scirocco. Nelle prossime ore, si prevede che il vento potrebbe aumentare di intensità e raggiungere anche la zona costiera, contribuendo a un ulteriore peggioramento delle condizioni meteorologiche. È stata emessa un’allerta per l’alta marea.
Il maltempo continua a interessare il Friuli Venezia Giulia. Una perturbazione in arrivo da ovest sta richiamando aria umida: in quota soffiano correnti da sud-ovest, mentre sul mare si è rinforzato lo Scirocco, che nelle prossime ore potrebbe spingersi fino alla costa. Entro sera sono attesi. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Sullo stesso argomento
Nuova grandinata sul Comasco: resta alta l’allerta maltempoIl maltempo continua a interessare la provincia di Como e nella tarda mattinata di oggi, 14 maggio 2026, una nuova grandinata ha colpito diverse aree...
Maltempo, allerta vento: raffica a 147 km orari sul Rest. Nevicate in montagna e oltre 200 interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e FriuliNORDEST - Pesanti gli effetti dell'ondata di maltempo cominciata nella serata di mercoledì 25 marzo e perdurata nella mattinata di giovedì 26 su...
Temi più discussi: Italia ancora nella morsa del maltempo con pioggia, temporali e grandine. Le regioni più colpite; Temporali forti e vento di burrasca, l’allerta meteo scuote l’Emilia Romagna: ecco le zone colpite; Maltempo in arrivo su Bari e provincia: domani scatta il rischio pioggia; Continua il maltempo in Umbria per il weekend: le previsioni della Protezione Civile.
Continua lo sviluppo del vortice atlantico che porta instabilità e maltempo. Il bollettino Arpae parla di precipitazioni anche in forma di rovescio o temporale di forte intensità nella giornata di mercoledì 6 maggio facebook
MASH-IN SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Continua il maltempo: temporali sulle regioni settentrionali e venti di burrasca al Centro-NordUn’ampia circolazione depressionaria, con centro d’azione sul Mare del Nord, pilota impulsi perturbati fino al Mediterraneo. Tra domani e venerdì un sistema frontale porterà un peggioramento su gran ... corrierenazionale.it
Maltempo, oggi allerta gialla in 7 regioni per forti temporali: le zone a rischioLeggi su Sky TG24 l'articolo Maltempo, oggi allerta gialla in 7 regioni per forti temporali: le zone a rischio ... tg24.sky.it