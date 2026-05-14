Entro l’estate, il Comune di Capannori terminerà i lavori di costruzione di quattro nuove scuole, che saranno consegnate alla comunità. I lavori sono in fase di completamento e tutte le strutture saranno pronte per l’apertura. La consegna delle nuove sedi scolastiche è prevista entro la fine della stagione estiva, secondo le tempistiche indicate dall’amministrazione comunale.

Entro l’estate il Comune di Capannori consegnerà alla comunità quattro nuove scuole i cui lavori sono in fase di completamento. Una bella notizia che contiene un ulteriore risvolto positivo: si libereranno spazi che sono stati utilizzati per svolgere l’attività didattica in via provvisoria durante la realizzazione di queste opere, aprendo scenari proficui per le associazioni. Ma andiamo con ordine. Fra poche settimane termineranno gli interventi all’asilo nido di Tassgnano, alle scuole dell’infanzia di San Leonardo in Treponzio e di Colognora di Compito e alla primaria di San Colombano. Per il 2026-2027, a settembre, aprirà l’asilo di Tassignano e il municipio di piazza Moro restituirà ai piccoli studenti gli altri tre edifici, completamente rifatti, adeguati agli attuali standard tecnologici e di sicurezza.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Novità per le scuole. Completati entro l’estate i lavori per quattro sedi

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