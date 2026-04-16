Tra gravel race ed adventure irrompe la Look G85 Cezal

Una nuova bici gravel, la Look G85 Cezal, combina elementi tipici delle mountain bike con caratteristiche specifiche per il mondo gravel. La geometria della bici presenta un angolo anteriore aperto e un piantone dritto, caratteristiche che richiamano il design delle mountain bike. Questa proposta si inserisce nel panorama delle bici da strada e avventure off-road, offrendo nuove possibilità di utilizzo e gestione del veicolo.

Spirito da bici da strada, attitudine da puro offroad. Si riassume così la G85 Cezal, la nuovissima gravel della francese Look. Una piattaforma versatile, in grado di essere interpretata in tanti modi da coloro che vogliono avventurarsi sullo sterrato. Già il nome, infatti, richiama i paesaggi aspri e sconfinati della zona centrale della Francia. Il telaio si presenta con una struttura in carbonio unidirezionale ad altissimo modulo garantito a vita, l’UD HM, “tunizzata” per garantire un efficace smorzamento delle vibrazioni che possono arrivare dal terreno, ma senza pregiudicare l’aspetto prestazionale. Le geometrie sotto questo punto parlano chiaro, e si ispirano a quelle delle mountain bike.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tra gravel race ed adventure, irrompe la Look G85 Cezal Notizie correlate U.P. 2.0 Adventure: la novità di Open per il gravel più impegnativoOpen, il brand svizzero creato da Andy Kessler e Gerard Vroomen (quest’ultimo storico co-fondatore di Cervélo), lancia sul mercato una nuova variante... Sharq GR e Soniq GR, le due novità di Fulcrum per il mondo gravel raceCon il mondo gravel, in particolare il segmento race, che seppur nato da poco è in continua evoluzione, Fulcrum tiene a battesimo le versioni...