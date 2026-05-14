Non solo borseggiatori | nella metro di Roma spuntano il crack nei calzini e l' hashish nei tombini

Da romatoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella stazione della metropolitana di Roma si registrano diverse attività illecite, tra cui borseggi, furti e scambi di droga. I malintenzionati agiscono con rapidità tra i tornelli e le banchine, sfruttando anche nascondigli come i tombini per nascondere sostanze stupefacenti. Tra le sostanze trovate, ci sono hashish e crack nascosti nei calzini. Sono state segnalate anche operazioni di scambio di droga in aree poco visibili.

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Borseggi, furti e scambi di droga. Azioni rapide tra i tornelli e le banchine ma anche nascondigli "fantasma" per nascondere gli stupefacenti. Questa la fotografia scattata nelle stazioni della metropolitana di Roma tra le linee A e B1.Manolesta scatenati in metroAlla fermata Lucio Sestio c'era.🔗 Leggi su Romatoday.it

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