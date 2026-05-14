NoiPA la sezione RAL nell’area riservata | come consultare retribuzione competenze e trattenute VIDEO

Da orizzontescuola.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’area riservata di NoiPA, sia sul sito che sull’app mobile, è possibile accedere alla sezione “I miei dati” per consultare dettagli sulla Retribuzione Annua Lorda. Questa funzione permette di visualizzare le informazioni relative alla retribuzione, alle competenze e alle trattenute. Il servizio è disponibile per gli utenti attraverso strumenti digitali, facilitando così la verifica delle proprie retribuzioni senza dover ricorrere a procedure aggiuntive.

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Nell'area riservata del portale NoiPA e nell'applicazione mobile, alla sezione I miei dati, è disponibile uno strumento dedicato alla consultazione della Retribuzione Annua Lorda (RAL). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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