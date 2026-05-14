Nel ricordo di Daniela D’Oro | dal Teatro Verdi 6.500 euro per la ricerca sui tumori
Lo scorso 17 aprile, il Teatro Verdi di Cesena ha ospitato una serata benefica intitolata “La Magica d’Oro” in memoria di Daniela D’Oro. L’evento, organizzato dall’associazione teatrale La Magica Notte, ha raccolto un totale di 6.500 euro destinati alla ricerca sui tumori. La serata ha visto la partecipazione di pubblico e artisti locali, contribuendo a sostenere un progetto di studio medico.
Lo scorso 17 aprile il Teatro Verdi di Cesena ha ospitato “La Magica d’Oro”, serata benefica dedicata al ricordo di Daniela D’Oro e promossa con il coinvolgimento dell’associazione teatrale La Magica Notte. Un evento nato dall’affetto della famiglia, degli amici e del gruppo teatrale di cui.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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