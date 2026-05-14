Nel ricordo di Daniela D’Oro | dal Teatro Verdi 6.500 euro per la ricerca sui tumori

Lo scorso 17 aprile, il Teatro Verdi di Cesena ha ospitato una serata benefica intitolata “La Magica d’Oro” in memoria di Daniela D’Oro. L’evento, organizzato dall’associazione teatrale La Magica Notte, ha raccolto un totale di 6.500 euro destinati alla ricerca sui tumori. La serata ha visto la partecipazione di pubblico e artisti locali, contribuendo a sostenere un progetto di studio medico.

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