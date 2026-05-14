NBA playoff | i Cavs sbancano Detroit all' overtime 117-113 e si portano sul 3-0

I Cleveland Cavaliers hanno vinto la partita di playoff contro i Detroit Pistons con il punteggio di 117-113 dopo un overtime, portandosi sul 3-0 nella serie. La sfida si è svolta a Detroit e ha visto entrambe le squadre impegnate in una partita molto combattuta, conclusa solo dopo i tempi supplementari. La semifinale di Eastern Conference tra le due formazioni ha continuato a offrire momenti di grande intensità e spettacolo, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

Detroit (Stati Uniti), 14 maggio 2026 - Continua a regalare spettacolo e grandi emozioni la semifinale di Eastern Conference tra i Detroit Pistons e i Cleveland Cavaliers. L’ultimo capitolo della saga è andato questa notte alla Little Caesars Arena, dove i Cavs si sono presi la posta in palio sconfiggendo 117-113 i Pistons dopo un tempo supplementare e mettendo a segno il punto del 3-2 in loro favore nella serie. Una vittoria ottenuta dagli ospiti con le unghie e con i denti, dopo essere riusciti più volte a risalire la corrente: i Cavs hanno infatti a lungo rincorso i Pistons, toccando il -15 nel corso del primo tempo e ritrovandosi a nove lunghezze di ritardo dagli avversari a 3’dalla fine quarto quarto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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