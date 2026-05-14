Narni bonifica nella zona adiacente al Suffragio | Restituire dignità al primo biglietto da visita per chi arriva in città

Il Comune di Narni ha avviato un intervento di bonifica nell’area vicino al Suffragio, con l’obiettivo di rimuovere tutte le piante infestanti presenti. L’intervento prevede l’eliminazione di vegetazione indesiderata per migliorare lo stato complessivo dell’area. L’obiettivo è restituire dignità a questa zona, che rappresenta il primo punto di contatto per chi arriva in città.

Comporterà l’eliminazione di tutte le piante infestanti l’operazione di bonifica che il Comune di Narni ha avviato nell’area del Suffragio. A darne notizia è il Sindaco, Lorenzo Lucarelli, che spiega l’obiettivo del progetto. "Vogliano ridare dignità estetica ad una zona che è il primo biglietto.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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