Napoli prima città italiana dei free tour | boom di prenotazioni su GuruWalk

Napoli si conferma come la città italiana con il maggior numero di free tour prenotati sulla piattaforma GuruWalk, registrando un incremento del 27,5% rispetto all’anno precedente. Nel corso dell’ultimo anno, sono state effettuate più di 180 prenotazioni di tour in italiano, segnalando una crescente attenzione da parte dei visitatori verso questa modalità di visita guidata. La tendenza si inserisce in un più ampio aumento di interesse per il settore dei tour gratuiti nel paese.

Il free tour conquista sempre più viaggiatori italiani. Nell’ultimo anno, le prenotazioni di tour in italiano sulla piattaforma GuruWalk sono aumentate del +27,5%, con oltre 180.000 italiani che hanno scelto questa formula nel periodo analizzato. Un segnale chiaro: quello del free tour non è un fenomeno di nicchia, ma una modalità di viaggio sempre più scelta da chi vuole vivere le città in modo autentico, curioso e accessibile. Cos’è un free tour e perché funziona. Il free tour è una visita guidata a piedi in cui il viaggiatore non paga un prezzo fisso: alla fine del tour, decide liberamente quanto lasciare alla guida locale in base alla qualità dell’esperienza vissuta.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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