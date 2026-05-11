Domani si gioca Napoli-Bologna, una partita trasmessa su DAZN, con il tecnico italiano che schiererà la squadra con un modulo particolare. Si discute molto su come il Napoli possa superare la difesa del Bologna, allenata dall’allenatore ospite. In campo si confrontano due centrocampisti, uno del Napoli e uno del Bologna, che sono al centro dell’attenzione per il loro duello a metà campo.

? Punti chiave Come farà il Napoli di Conte a scardinare la difesa di Italiano?. Chi riuscirà a vincere lo scontro a metà campo tra Lobotka e Freuler?. Quale giocatore del Bologna può sfruttare le falle della difesa a tre?. Quanto peserà questo risultato sulla classifica finale per entrambe le squadre?.? In Breve Partita programmata per lunedì 11 maggio 2026 alle ore 20:45 al Maradona.. Modulo 3-4-2-1 per Napoli con Milinkovic-Savic, Lobotka, McTominay, De Bruyne e Hojlund.. Schieramento 4-3-3 per Bologna con Pessina, Freuler, Bernardeschi, Castro e Rowe.. Diritti televisivi esclusivi per la 36esima giornata di Serie A su DAZN.. Lunedì 11 maggio 2026, alle ore 20:45, il Diego Armando Maradona ospiterà la sfida di Serie A tra Napoli e Bologna per la 36esima giornata del campionato.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli-Bologna su DAZN: il modulo di Conte per la sfida al Maradona

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#NapoliBologna oggi alle ore 20.45 chiude la giornata di serie A. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali DAZN e anche in streaming sulla piattaforma web e sull'app di Dazn. x.com

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