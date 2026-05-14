A Napoli, il presidente del club ha deciso di spostare l’udienza relativa al procedimento contro l’allenatore, rinviandola a data da destinarsi. La decisione è arrivata mentre il team si prepara alle partite di Champions League e si concentra sulle questioni di mercato. Non sono stati forniti dettagli sulle ragioni del rinvio, e al momento non ci sono date ufficiali per il nuovo appuntamento. La società ha sottolineato che il focus resta sulla competizione internazionale e sugli aspetti sportivi.

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© Calcionews24.com - Napoli, AdL rimanda il processo a Conte: prima la Champions, poi la verità sul mercato

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