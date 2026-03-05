Acquisto della casa | l' agenzia immobiliare ha sbagliato ma non c' è l' obbligo di risarcimento

La Corte d'appello di Perugia ha esaminato una causa riguardante un'acquisto immobiliare, in cui si discuteva della responsabilità dell'agenzia immobiliare. La decisione ha stabilito che, sebbene ci siano stati degli errori da parte del mediatore, non sorge automaticamente l'obbligo di risarcimento per il compratore. La sentenza definisce i limiti al risarcimento in casi di compravendita immobiliare.

La Corte d'appello di Perugia si è occupata di una questione di compravendita immobiliare sulla responsabilità del mediatore, stabilendo dei limiti al risarcimento del danno per il compratore. I giudici hanno rigettato la domanda di un acquirente che chiedeva di essere risarcito per i disagi e i ritardi subiti a causa di un'informazione incompleta fornita dall'agenzia. Tutto ha origine da un'operazione di compravendita immobiliare. Un acquirente si è rivolto a una società di mediazione immobiliare per l'acquisto di un immobile. Durante le trattative, l'agenzia si limitò a recepire le dichiarazioni del venditore, il quale assicurava di aver ricevuto il bene in forza di un atto di successione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

