Musica 250 giovani talenti accendono L’Aquila | si chiude il concorso

Da ameve.eu 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A L’Aquila si è concluso il concorso dedicato ai giovani talenti della musica, coinvolgendo 250 partecipanti provenienti da varie regioni. Durante la manifestazione sono stati assegnati premi e borse di studio ai musicisti più meritevoli, selezionati tra studenti di diverse scuole e istituzioni musicali. L’evento ha attirato l’attenzione di pubblico e media, trasformandosi in un appuntamento di risonanza nazionale, mentre le esibizioni hanno mostrato le capacità di giovani che si sono distinti in diverse discipline musicali.

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? Punti chiave Chi sono i giovani musicisti che hanno vinto le borse di studio?. Come ha fatto un concorso scolastico a diventare un evento nazionale?. Quali strumenti e categorie hanno sfidato la giuria quest'anno?. Perché la musica dei borghi abruzzesi sta raggiungendo i grandi teatri?.? In Breve Progetto nato nel 2007 dalla scuola Dante Alighieri per talenti musicali.. Borse di studio assegnate a Ludovico Precoma e all'orchestra di Cinquefrondi.. Partecipazione di delegazioni da Lazio, Abruzzo e Calabria al centro Movi&Dance.. Collaborazione con realtà abruzzesi per inserire i concerti premio nelle stagioni ufficiali.. Circa 250 giovani... 🔗 Leggi su Ameve.eu

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