In Serie A, il difensore del Sassuolo è al centro di un confronto tra diverse squadre. Un club sta cercando di chiudere l'acquisto rapidamente, mentre la Juventus tiene d'occhio la situazione. La volontà di intervenire sembra derivare dalla necessità di rinforzare la linea difensiva. Inoltre, l’Inter ha individuato nel giocatore una possibile alternativa nel caso in cui lasciasse il suo attuale club un altro difensore.

di Francesco Spagnolo Muharemovic Juve, l’Inter ha individuato il difensore come nome principale in caso di addio di Bastoni. E i bianconeri osservano interessati. Il mercato calcistico italiano si sta infiammando attorno a uno dei profili più interessanti della nuova generazione di difensori. Al centro delle cronache sportive troviamo Tarik Muharemovic, centrale classe 2003 che sta impressionando con la maglia del Sassuolo e della nazionale bosniaca. Sebbene il suo nome sia da tempo nel mirino dei top club, l’intreccio che lega il futuro di Muharemovic sta diventando un vero e proprio caso diplomatico tra le grandi della Serie A. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la corsa al difensore bosniaco non è affatto una gara in solitaria.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Muharemovic Juve, duello in Serie A per il difensore del Sassuolo: un club spinge per chiudere subito. I bianconeri osservano interessati. Il motivo

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“Muharemovic preferisce l’Inter alla Juventus, sui 25 milioni si può chiudere” #CorSera x.com