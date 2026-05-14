Moviola Lazio Inter il parere di Graziano Cesari | Il fallo di Pedro? Molto giallo ma vicino al rosso
Durante la partita tra Lazio e Inter, si è discusso molto sulle decisioni arbitrali, in particolare riguardo a un fallo commesso da Pedro. Un esperto di arbitri ha commentato che si tratta di un episodio molto vicino al cartellino rosso, anche se è stato sanzionato con un cartellino giallo. La moviola ha analizzato la prestazione del direttore di gara, con un giudizio che ha suscitato dibattito tra addetti ai lavori.
di Paolo Moramarco Moviola Lazio Inter, il parere di Graziano Cesari a SportMediaset sulla prestazione di Marco Guida nella direzione del match. Durante la trasmissione di Sport Mediaset, Graziano Cesari, ex arbitro e noto opinionista, ha analizzato gli episodi controversi della partita tra Lazio e Inter, diretta da Marco Guida, offrendo il suo parere tecnico su vari episodi da moviola. CALCIO D’ANGOLO E PROTESTE LAZIO – «Sul calcio d’angolo per l’Inter da cui nasce il vantaggio ci sono state proteste della Lazio: difficile da capire, ma sembra che la scarpetta di Tavares colpisca il pallone. Giusto non ammonire per la seconda volta Bastoni nel contrasto con Isaksen, il difensore dell’Inter non commette alcun fallo».🔗 Leggi su Internews24.com
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Cesari ha commentato alcuni episodi arbitrali della finale di Coppa Italia. #SSLazio #AvantiLazio #ForzaLazio #CoppaItalia #LazioInter #lazionews #moviola #cesari #tavares facebook
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