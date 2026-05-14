Moviola Lazio Inter il parere di Graziano Cesari | Il fallo di Pedro? Molto giallo ma vicino al rosso

Durante la partita tra Lazio e Inter, si è discusso molto sulle decisioni arbitrali, in particolare riguardo a un fallo commesso da Pedro. Un esperto di arbitri ha commentato che si tratta di un episodio molto vicino al cartellino rosso, anche se è stato sanzionato con un cartellino giallo. La moviola ha analizzato la prestazione del direttore di gara, con un giudizio che ha suscitato dibattito tra addetti ai lavori.

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