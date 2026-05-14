Motori nel week end arriva la seconda edizione dello Slalom dell' Ossola

Nel fine settimana di sabato 16 e domenica 17 maggio si svolgerà la seconda edizione dello Slalom dell'Ossola. La manifestazione, dedicata agli appassionati di motori, prevede gare lungo un percorso appositamente allestito nella regione dell'Ossola. La competizione coinvolge piloti provenienti da diverse aree e si svolge su un tracciato che si estende lungo le strade locali.

Si accendono i motori nell'Ossola: sabato 16 e domenica 17 maggio è in programma la seconda edizione dello Slalom dell'Ossola.L'appuntamento a DomodossolaL'evento conferma l'impegno organizzativo dell'Automobile Club Verbano Cusio Ossola, con alcune novità che condiranno questa seconda edizione.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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