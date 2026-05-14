Moto3 Quiles va a caccia del tris al Montmelò Sarà riscatto per Guido Pini?
Nel fine settimana si disputa a Montmelò il sesto appuntamento del Motomondiale 2026 di Moto3, sulla storica pista di Barcellona. Tre piloti sono al centro dell’attenzione: Maximo Quiles punta a ottenere il suo terzo successo stagionale, Guido Pini cerca una reazione dopo le recenti difficoltà, mentre Matteo Bertelle desidera proseguire la buona serie di risultati. La gara si preannuncia ricca di spunti e sfide tra giovani talenti provenienti da diversi paesi.
Maximo Quiles per allungare, Guido Pini per reagire, Matteo Bertelle per proseguire. Tre piloti, tre storie differenti in vista del GP di Catalogna, sesto appuntamento del Motomondiale 2026 di Moto3 in scena questo fine settimana a Barcellona, precisamente sul mitico tracciato di Montmelò. La situazione in ottica classifica si fa sempre più definita. L’ex rookie spagnolo in forza alla CFMOTO Gaviota Aspar Team al momento viaggia in solitaria con 115 punti, quarantasei in più della Leopard Racing di Adrian Fernandez, secondo precedendo la Red Bull KTM di Alvaro Carpe, reduce da un pesantissimo 0 sulla pista di Le Mans. Inutile dire che l’ambizione di Quiles sarà quella di centrare il terzo successo consecutivo e di indirizzare ancora di più un inizio di stagione oltremodo positivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
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