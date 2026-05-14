Mostra ' Mediterraneo' nello Spazio sopra le Logge
Il Comune di Pisa ospita nello Spazio Sopra le Logge la mostra 'Mediterraneo' dell’artista Michele Roccotelli, in programma dal 16 maggio al 3 giugno. L’esposizione sarà visitabile dal lunedì alla domenica con orario 10-13 e 17-20 e si inserisce nel calendario di iniziative culturali legate alla. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: "Il Falco grillaio e la necessità di migrare": seminario nello Spazio Mediterraneo di Legambiente
"Layers", nello Spazio Murat la mostra fotografica dedicata all'architettura moderna e contemporanea di BariDall’8 al 15 aprile la sala dello Spazio Murat di Bari ospiterà Layers, la mostra fotografica dedicata ad alcune delle architetture più...
Temi più discussi: Mediterraneo di Michele Roccotelli allo Spazio Sopra le Logge; Sacred Bread. Le vie del pane, nuova mostra di Stefano Torrione a Milano; Mostra Carlo Belli e il Mediterraneo al Mig-Biblioteca di Castronuovo Sant’Andrea; Il Falco grillaio e la necessità di migrare: seminario nello Spazio Mediterraneo di Legambiente.
VIeste accoglie il grande ritorno della Metafisica. Dal 23 maggio al 27 settembre 2026 il Museo Civico Archeologico Michele Petrone ospita Giorgio de Chirico. Ritorno al Mediterraneo, importante mostra dedicata al Maestro della Metafisica con circa cinqu - Facebook facebook
Turi, quattro artisti alla mostra Mediterraneo di Scarperia, in ToscanaQuattro artisti turesi espongono alla mostra Mediterraneo al Museo Spazio Brizzolari di Scarperia (FI) dal 2 al 17 maggio 2026. faxonline.it
'Nello Spazio', dal 18 gennaio il terzo atto della mostra alla rhinoceros gallery'Sotto la luce', 'Con il tempo' e da ultimo 'Nello spazio' sono le tre angolazioni con cui rhinoceros gallery, lo spazio romano dedicato all'arte contemporanea all'interno di Palazzo Rhinoceros, ... ansa.it