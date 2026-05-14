Mostra ' Mediterraneo' nello Spazio sopra le Logge

Il Comune di Pisa ospita nello Spazio Sopra le Logge la mostra 'Mediterraneo' dell’artista Michele Roccotelli, in programma dal 16 maggio al 3 giugno. L’esposizione sarà visitabile dal lunedì alla domenica con orario 10-13 e 17-20 e si inserisce nel calendario di iniziative culturali legate alla. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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