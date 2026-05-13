Il Falco grillaio e la necessità di migrare | seminario nello Spazio Mediterraneo di Legambiente
Un seminario organizzato da Legambiente Sicilia e dal Ciso si è svolto nello Spazio Mediterraneo, con il titolo “Orizzonti senza confini. Il Falco grillaio e la necessità di migrare”. L’evento ha approfondito il fenomeno della migrazione del Falco grillaio, un rapace che compie viaggi dall’Eurasia verso l’Africa. Sono stati presentati dati e osservazioni sul percorso migratorio e sulle sfide che questa specie affronta durante il trasferimento.
“Orizzonti senza confini. Il Falco grillaio e la necessità di migrare”: questo il titolo del seminario divulgativo dedicato all'affascinante e complessa migrazione dei Falchi grillai dall’Eurasia all’Africa, organizzato da Legambiente Sicilia e dal Ciso (Centro Italiano Studi Ornitorlogici).Dopo.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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