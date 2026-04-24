Morti e feriti Devastante incidente stradale in Italia | chi sono le vittime

Un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio del 23 aprile lungo una strada provinciale nella Bat ha provocato due decessi e diversi feriti. L’impatto, descritto come estremamente violento, ha lasciato una scena di grande distruzione. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per i rilievi e il soccorso delle persone coinvolte. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento.

Un impatto violentissimo, avvenuto nel tardo pomeriggio del 23 aprile, ha spezzato due vite lungo una strada provinciale della Bat, lasciando dietro di sé una scena di devastazione e dolore. Il tratto interessato è la provinciale 15 che collega Trinitapoli a San Ferdinando di Puglia, un’arteria già nota per la sua pericolosità. È qui che si è verificato un drammatico incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. A perdere la vita sono stati Savina Carbonaro, 61 anni, e Francesco Berteramo, 68 anni, entrambi residenti a Margherita di Savoia. I due sono morti sul colpo a causa della violenza dello schianto, rimanendo incastrati tra le lamiere contorte dei veicoli.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Grave incidente stradale a Massa in via Puccini, uomo di 77 anni perde la vita

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