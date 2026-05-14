Durante un'udienza presso la Corte d’Assise di Firenze, i pubblici ministeri hanno richiesto la condanna all’ergastolo con isolamento diurno di 18 mesi per Vasile Frumuzache, il vigilante romeno accusato di aver ucciso e occultato i corpi di due donne, di 30 e 27 anni. L’accusa ha presentato le proprie richieste in relazione alle imputazioni di omicidio e occultamento di cadaveri. La discussione si è svolta alla presenza di tutte le parti coinvolte.

La prima fu uccisa a Prato nel maggio 2025, la seconda era sparita da Montecatini Terme (Pistoia) l’estate 2024, anche lei ammazzata. I cadaveri furono trovati molto tempo dopo, in particolare a seguito delle ricerche su Denisa, che era scomparsa da un residence di Prato. Frumuzache è imputato di entrambi i femminicidi. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Morte di Denisa e Ana: pm chiedono l’ergastolo per Frumuzache

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Escort uccise a Prato e a Pistoia, Vasile Frumuzache: “Ho ucciso Denisa per paura e Ana Maria per disprezzo”

Niente perizia psichiatrica per il killer di Denisa Paun e Ana Andrei: al via il processo per FrumuzacheGiudicato capace di intendere e volere, Vasile Frumuzache sarà processato per i femminicidi di Ana Andrei e Denisa Paun a Montecatini Terme.