Morte di Azdin | la madre chiede che non si archivi l’indagine

La madre di Azdin ha presentato una richiesta affinché l’indagine sulla morte del figlio non venga archiviata. Le autorità stanno cercando di chiarire chi si trovava alla rotonda dei Pinaroli tra le 4:30 e le 5:30 del mattino. Sono ancora in corso verifiche sul motivo del ritardo nell’arrivo dei soccorsi, che potrebbe aver influito sull’esito degli interventi. La procura ha avviato un’indagine per fare luce sui fatti.

? Punti chiave Chi si trovava alla rotonda dei Pinaroli tra le 4:30 e le 5:30?. Perché i soccorsi sono arrivati con un ritardo così fatale?. Chi ha scelto di non fermarsi dopo lo scontro della moto?. Come può l'omissione di soccorso cambiare l'esito dell'indagine?.? In Breve Incidente avvenuto il 17 luglio 2025 tra le 4:30 e le 5:30 alla rotonda Pinaroli.. Avvocato Francesco Furnari ipotizza omissione di soccorso per ritardo nella chiamata alle autorità.. La borsa di studio dedicata è stata presentata presso la sede di Casa Matha.. Azdin frequentava l'istituto Baldini e praticava calcio presso la società Endas Monti.. Stanislava Stoyanova ha lanciato un appello accorato ieri mattina a Casa Matha, chiedendo che le indagini sulla morte del figlio Azdin Ben Laroussi non vengano archiviate dalla Procura.🔗 Leggi su Ameve.eu

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