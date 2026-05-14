modello 730 da oggi al via le modifiche dei dati e gli invii

Da oggi è possibile modificare e inviare il modello 730, con le nuove funzioni attive dal pomeriggio del 14 maggio. I contribuenti potranno aggiornare i propri dati e procedere con l'invio online. Sono comunque da considerare anche le prossime scadenze previste nel calendario fiscale, che saranno necessarie per completare eventuali operazioni successive o aggiuntive relative alla dichiarazione dei redditi.

Se dal 14 maggio pomeriggio sarà possibile modificare e inviare il proprio modello 730, bisogna guardare già alle prossime date del calendario fiscale, altrettanto importanti per ulteriori operazioni che il contribuente fai-da-te (cinque milioni nel 2025) della precompilata può effettuare. È il caso di un invio in cui ci si accorge solo dopo di aver sbagliato un dato o di non aver compilato, modificato e inserito il dato mancante. In questo caso l’Agenzia dà al contribuente una, e una sola possibilità di annullo e re-invio della dichiarazione ma entro termini ben precisi. Sia sul sito sia sulla guida messa a punto dall’Agenzia si ricorda che, se dal 14 maggio si dà il via alla modificabilità e alla trasmissione, dal 19 maggio il contribuente può annullare da solo la dichiarazione precedente e inviarne una nuova.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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ULTIM'ORA! Guida al 730 Precompilato 2026: Date, Novità e Come Non sbagliare

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