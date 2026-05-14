Durante la stagione primaverile, alcune modelle e artiste hanno partecipato a un’attività presso l’atelier di una residenza sanitaria assistenziale, dove hanno decorato unghie con petali di gerani e si sono divertite a catturare maggiolini. Le partecipanti descrivono i momenti trascorsi tra spighe di grano, papaveri e fiordalisi cresciute nei giardini della struttura. Le attività sono state realizzate con l’obiettivo di coinvolgere gli ospiti in momenti di creatività e socializzazione.

In primavera, "insieme alle spighe di grano e ai papaveri crescevano i fiordalisi. Mettevamo sulle unghie i petali dei gerani e ci vantavamo di avere lo smalto, mentre i maschi catturavano i maggiolini". La scuola iniziava l’1 ottobre e "se ci comportavamo male, ci davano le bacchettate sulle dita". E così via, stagione dopo stagione, ciascuna con la sua festa e i suoi ricordi. Alla Rsa Mater Misericordiae di Monza, in via Messa, sabato alle 16 si apre una mostra particolare. È dedicata alle quattro stagioni, e a impersonarla come modelle e a lavorarci sono le 60 ospiti della struttura gestita dalle suore Misericordine. “Le quattro stagioni, pensieri in libertà.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Modelle (e artiste) per un giorno. L’atelier delle nonnine della Rsa

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