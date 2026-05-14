"Mi siete mancati!" ha gridato ai fotografi Vin Diesel. E ha scherzato a lungo con loro, mettendosi in posa da culturista. "Fatevi un applauso!" Un Vin Diesel in gran forma ha celebrato, ieri notte, i 25 anni di Fast & Furious a Cannes. Proiezione speciale di mezzanotte, alla quale hanno partecipato le attrici Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, il produttore Neal H. Moritz e Meadow Walker, figlia di Paul Walker, protagonista del film, scomparso nel 2013. "Sono sbalordito nel portare una saga con due decenni di storia proprio a Cannes", ha detto Vin Diesel. E ha ricordato come a Cannes per lui sia iniziato tutto. "La prima volta che qualcuno ha scritto qualcosa su di me come attore, era in francese": trent’anni fa, uno sconosciuto Vin Diesel debuttava a Cannes con un cortometraggio indie, Multi-Facial.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Miti pop hollywoodiani. Vin Diesel mattatore. E si celebra “Top Gun“

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