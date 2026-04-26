Lino Banfi è tornato a parlare di un momento difficile della sua giovinezza, quando ha rischiato di compiere il gesto estremo del suicidio. Durante l’intervista a Verissimo, il comico si è commosso mentre raccontava quel periodo complicato della sua vita, condividendo anche come suo fratello gli sia stato vicino in quei momenti. La conversazione si è concentrata su episodi personali e sulla sua esperienza di sofferenza.

Lino Banfi, ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, è tornato a parlare di quando pensò al suicidio, da giovane. Un episodio drammatico della sua vita che risale agli inizi della carriera, quando era ancora sconosciuto e muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo. Tra le lacrime ha anche parlato di sua moglie, scomparsa tre anni fa, e di come sta affrontando il pensiero che prima o poi se ne andrà anche lui. Banfi, che compirà 90 anni a luglio, ha già raccontato in passato di questo episodio e ne ha parlato anche nel suo nuovo libro 90 non mi fa paura!, che esce martedì 28 aprile 2026. Successe dopo un’esibizione poco riuscita, al termine della quale evidentemente non ebbe un riscontro positivo, da parte del pubblico.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Mi salvò mio fratello”: Lino Banfi si commuove a Verissimo, il dramma del suicidio sfiorato

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