Milano si trasforma | 224 eventi teatrali tra piazze e quartieri

A Milano, la scena teatrale si amplia con 224 eventi distribuiti tra piazze, quartieri, edicole e giardini. Questi spettacoli si svolgeranno sia in spazi tradizionali come i teatri, sia in aree meno convenzionali come spazi pubblici e punti di ritrovo cittadini. La programmazione comprende rappresentazioni in luoghi nuovi e inaspettati, offrendo così un calendario ricco di occasioni per assistere a performance diverse dal solito.

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? Domande chiave Dove si svolgeranno gli spettacoli tra le edicole e i giardini?. Quali nuovi spazi ospiteranno le performance oltre ai teatri classici?. Come cambierà la vita nei quartieri con questi 224 eventi?. Chi sono gli artisti che debutteranno nelle birrerie di periferia?.? In Breve Rassegna attiva dal 22 maggio al 6 giugno in 17 quartieri milanesi.. Apertura il 22 maggio a Mosso con lo spettacolo di Lorello.. Proposte il 24 maggio lungo la Martesana con il collettivo Habitat.. Spettacoli di Greta Cappelletti e Alice Redini a Dergano e all'Ortica.. Dal 22 maggio al 6 giugno la città di Milano ospiterà la rassegna FringeMI con 224 eventi distribuiti in 17 quartieri, trasformando spazi quotidiani come librerie, coworking, appartamenti privati, edicole, piazze e giardini in palcoscenici teatrali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano si trasforma: 224 eventi teatrali tra piazze e quartieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Milano si trasforma: 300 eventi tra ricerca e tech nel FuorisaloneDal 20 al 26 aprile, la città di Milano si trasforma in un immenso palcoscenico a cielo aperto per accogliere la Design Week, un evento che vede... Manifestazioni 25 aprile, in diretta i cortei in Italia: piazze, eventi e celebrazioni tra Milano, Roma a NapoliLe ultime notizie in diretta dalle piazze italiane con le manifestazioni del 25 aprile in occasione della Festa della Liberazione: a Roma l'omaggio...