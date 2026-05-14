Milano, 14 maggio 2026 – Attimi di paura questa mattina, giovedì 14 maggio, a Milano. Intorno alle 8, un ragazzo di 16 anni è rimasto coinvolto in un incidente con un monopattino elettrico. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato il giovane in ospedale per le cure del caso. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’accaduto.

Milano, 14 maggio 2026 – Attimi di paura questa mattina, giovedì 14 maggio, a Milano. Intorno alle 8.15 di stamani è scattato l’allarme per un grave incidente che ha avuto come protagonista un ragazzo di soli 16 anni. Stando alle prime informazioni il giovane era alla guida di un monopattino elettrico. Lo schianto è avvenuto in via Litta Modignani, nella zona Nord della città. Le condizioni del ragazzo sembrerebbero gravi anche se al momento i soccorritori stanno valutando esattamente i traumi. I soccorsi. Sul posto, all'altezza di un distributore di benzina, sono accorsi i mezzi inviati da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, incidente in monopattino elettrico: in ospedale ragazzo di 16 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Ragazzo di 21 anni cade col monopattino elettrico, sbatte contro l'asfalto e muore: l'incidenteAbdullah Abdulsalam Awad Ahmed aveva 21 anni, era un italiano di seconda generazione e viveva a Paderno Dugnano (Milano).

Leggi anche: Incidente a Milano, ragazzino si schianta col monopattino elettrico: gravissimo

Argomenti più discussi: Bimbo di 4 anni investito da monopattino sul marciapiedi a Milano: anche Helbiz condannata al risarcimento; Due incidenti stradali avvenuti negli stessi istanti a Torino: codice rosso per due persone di 25 e 40 anni; Attraversa i binari con il monopattino, Denilson Estanislao muore travolto da un treno a Sesto San Giovanni; Milano, monopattini pirata:se causano incidenti per il giudice è colpa anche delle app.

#vialaurentina - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Incidente in monopattino, grave un 16enneUn sedicenne è in gravi condizioni dopo essere rimasto coinvolto in un incidente sul monopattino elettrico che guidava a Milano. Al momento i soccorritori stanno valutando esattamente ... leggo.it