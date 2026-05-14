A Milano i numeri di vendita e di presenze allo stadio stanno diminuendo, con un calo evidente anche nella partita contro l'Atalanta. I dati di Opta mostrano un trend negativo che preoccupa i tifosi e gli addetti ai lavori, indicando una possibile perdita di interesse rispetto alle precedenti stagioni. La diminuzione delle percentuali di affluenza si riflette in un calo generale del pubblico presente al match.

La sconfitta contro l'Atalanta non sta pensando solo a riguardo della classifica, con la Champions League che si allontana sempre di più, ma anche per un fattore legato alle statistiche. Dopo la sfida di San Siro, alcuni dati riportati da Opta hanno fatto scattare l'allarme a quasi tutti i tifosi rossoneri: il Milan di Massimiliano Allegri, infatti, sembrerebbe aver perso quelle certezze che, nel corso dei mesi, hanno caratterizzare il proprio percorso. Il primo tanto che salta alla luce riguardo proprio lo scontro diretto contro i bergamaschi. Il Milan ha perso quattro dei ultimi 6 incroci contro i nerazzurri: a 'salvare' il bilancio, 2 soli pareggi.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, numeri in calo: San Siro non è più una fortezza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Milan-Sassuolo 2-2, SCHIFO ARBITRALE a San Siro! | Postpartita con RINALDO MORELLI

Notizie correlate

Milan Inter, San Siro sold-out e numeri record: nessuno come i tifosi rossoneri e nerazzurri!Cessione Di Gregorio, il portiere verso l’addio alla Juve: tre club interessati! Ecco il prezzo fissato da Comolli Mercato Napoli, Mittelstadt dello...

San Siro sold out e occhi del mondo puntati sul derby: tutti i numeri di Milan-InterTutto è pronto a San Siro per il Derby di Milano, un evento capace di accendere la passione di milioni di tifosi in tutto il mondo.

Argomenti più discussi: I numeri dello scudetto; Milan, contestato dai tifosi l’ad Furlani: G. F. Out sugli spalti; Di chi sono i nomi dietro le maglie in Milan-Atalanta? L'iniziativa per la Festa della Mamma coinvolge Prima Squadra, Settore Giovanile e San Siro; La crisi del Milan non è un'implosione improvvisa, ma un declino lento e costante che va avanti da settimane.

IL MILAN PROVA A RIMONTARE MA NON BASTA: L'ATALANTA VINCE A SAN SIRO La squadra di Allegri perde la seconda partita consecutiva e scivola ufficialmente al 4º posto, sorpassata dalla Juventus. Non solo: ora il Milan è stato agganciato anche d x.com