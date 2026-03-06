Migranti Eurispes | In Italia sono solo il 9% della popolazione ma gli italiani pensano siano molti di più

Secondo un rapporto dell’Eurispes, gli stranieri in Italia costituiscono circa il 9% della popolazione residente. Nonostante questa percentuale, molti italiani credono che siano una quota molto più alta. I dati ufficiali mostrano numeri diversi da quelli percepiti dall’opinione pubblica, che spesso sovrastima la presenza di migranti nel paese. La discrepanza tra realtà e percezione è evidente e viene riportata dai recenti studi.

Gli stranieri in Italia rappresentano il 9% circa della popolazione residente, i cittadini di religione islamica il 5% e quelli di origine africana il 2% ma solo una parte degli italiani fornisce una valutazione corretta della presenza reale mentre la maggioranza degli italiani pensa siano molti di più. E' quanto emerge dall'indagine realizzata.

Migranti, Eurispes: sono un problema per maggioranza italianiRoma, 6 mar. (askanews) – La maggioranza (63,6%) degli italiani considera l’immigrazione un problema, pur specificando che non è il principale per il Paese. Una quota pari al 18,7% non la ritiene aff ... askanews.it

Migranti, Eurispes: termometro delle tensioni socialiRoma, 6 mar. (askanews) – L’immigrazione si conferma termometro delle tensioni sociali e dei mutamenti culturali dell’Italia contemporanea. La sicurezza, l’identità nazionale, i diritti e le politiche ... askanews.it