Migliori Osterie d' Italia tre al top nel veneziano

Nel Veneziano, tre osterie sono state premiate con le Chiocciole dalla guida Osterie d'Italia di Slow Food 2026. Questi riconoscimenti confermano la presenza di esercizi storici che si trovano tra la terraferma e il litorale. La guida, giunta alla sua edizione 2026, ha individuato queste realtà come esempi di qualità nel settore enogastronomico locale. La premiazione si inserisce in un quadro di attenzione crescente verso le eccellenze gastronomiche della zona.

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Il settore enogastronomico veneziano celebra un importante riconoscimento con le Chiocciole assegnate dalla nuova guida Osterie d'Italia di Slow Food 2026, che conferma l'eccellenza di tre realtà storiche situate tra la terraferma e il litorale. Questi locali rappresentano il baluardo della. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Un freestyler en el Carnaval de Venecia 2026 Sullo stesso argomento Migliori osterie d'Italia, tre le veronesi premiateVerona non è solo arte, storia e paesaggi da cartolina: è anche una terra di buona cucina. Temi più discussi: Una delle migliori trattorie d'Italia si trova dove nessuno andrebbe a cercarla; Dove mangiare a Milano? Ecco 43 indirizzi da scoprire subito; La mappa dei migliori indirizzi dove mangiare pesce a Milano; I migliori ristoranti in Guida Michelin dove fare colazione, pranzo e cena: ecco la best selection 2026. #29aprile Cena @SlowFoodTrieste ph: Sergio Gobet e Antonella/Fulvio Benussi e cuoco. Destinazione DALMAZIA (2a parte): cucina dalmata di mare – Lloyd Austriaco in Adriatico. C/o MENAROSTI, #Trieste in Osterie d’Italia. Io (acconciatura), Massimo, Marc x.com Cibo, Slow Food elegge le migliori osterie d'Italia e l'Emilia-Romagna si porta a casa 24 «chiocciole»In attesa delle stelle, dopo forchette e bicchieri, ecco arrivare anche le chiocciole di Slow Food a segnalare le migliori osterie d’Italia. La guida, giunta alla sua trentaseiesima edizione, racconta ... corrieredibologna.corriere.it Le ricette delle Osterie d’Italia con Eataly su iPhone/touchQualità e sapori della tradizione culinaria italiana sempre a disposizione su iPhone e touch grazie al programma Eataly. Il software mette a disposizione un database di 1.000 ricette delle migliori ... macitynet.it